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В Мадриде полицейские выясняют причины аварии в парке развлечений, в результате которой пострадали более тридцати человек, сообщает портал 1tv.ru.

Все случилось в воскресенье днем на американских горках. Столкнулись два состава аттракциона под названием "Поезд из шахты". По словам очевидцев, один из них остановился, а второй не успел затормозить и протаранил его.

Все пассажиры - большинство из них дети - были в очках виртуальной реальности и не сразу поняли, что случилось. Многие получили ушибы, кто-то жаловался на головокружение. Первую помощь раненым врачи скорой оказали на месте, затем всех отправили в больницы.

Из 33 пострадавших 27 человек были доставлены в больницу. Большинство из них - дети и подростки.