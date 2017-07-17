Турция запретила въезд 4 тысячам россиян из-за вероятных связей с ИГИЛ
В мире | 17 июля 2017 года, 12:47
Власти Турции запретили въезд в страну 4 тысячам 128 гражданам России в связи с подозрениями в причастности к деятельности боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.
Также сообщается, что всего из Турции по этой причине были депортированы 804 россиянина с 2011 года. Всего из Турции за это время были депортированы 4 957 иностранцев.
В черный список руководство страны включило 53 781 человека.
Ранее в Совфеде призвали Турцию обеспечить безопасность туристов из России.
Источник: Газета.ru