Курды: лидер ИГ аль-Багдади жив с вероятностью 99%
В мире | 17 июля 2017 года, 13:31
Один из руководителей разведки курдского ополчения Лахур Талабани заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади жив с вероятностью 99%, передает Reuters.
По его словам, в данный момент он находится к югу от Ракки, где скрылся после сообщений о собственной смерти.
Он также предупредил, что после поражения боевики ИГ будут напоминать «Аль-Каиду» на стероидах».
Ранее сообщалось, что Ирак опроверг информацию о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади.
Источник: Газета.ru