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Большинство британцев "с радостью будут платить больше налогов", чтобы увеличить зарплату фельдшерам, пожарным, медсестрам и полиции. Об этом пишет газета Independent.

По данным опроса BMG Research, порядка 56% опрошенных заявили о готовности платить больше налогов для повышения заработной платы сотрудников "синего" государственного сектора – пожарных, полицейских, фельдшеров и медсестер.

В то же время ведущие министры, в том числе глава МИД Борис Джонсон, министр юстиции Майкл Гоув и министр здравоохранения Джереми Хант, сообщили, что пришло время поднять зарплату государственных служащих.

Ранее в Британии заявили, что в стране будет понижен налог на прибыль компаний до минимума среди стран G20.

Источник: gazeta.ru