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Польский президент Анджей Дуда утвердил поправки к закону о запрете коммунистической пропаганды, предусматривающие снос памятников СССР.

"Президент подписал закон от 22 июня об изменении закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования", — говорится в тексте официального сообщения.

При этом запрет не касается памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.

Данный закон вступит в силу через три месяца со дня подписания.

Источник: russian.rt.com