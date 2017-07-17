Президент Польши утвердил поправки о сносе советских памятников (2)

фото

В мире | 17 июля 2017 года, 16:24

Польский президент Анджей Дуда утвердил поправки к закону о запрете коммунистической пропаганды, предусматривающие снос памятников СССР.

"Президент подписал закон от 22 июня об изменении закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования", — говорится в тексте официального сообщения.

При этом запрет не касается памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.

Данный закон вступит в силу через три месяца со дня подписания.

Источник: russian.rt.com

Комментарии 2
Никита3 часа назад
Деградация "элиты" этой славянской нации под гнетом пархатых англоССакцев идет семимильными шагами.
1
Ответить
Alex47 минут назад
Вообще-то при коммунизме еще никто не жил. так что называть его тоталитарным строем, по крайней мере, смешно. Просто дебилы
Ответить