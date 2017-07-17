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Власти Турции запретили въезд в страну 4 128 гражданам России, подозреваемым в связях с террористами из "Исламского государства" и пытавшимися попасть в Сирию. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте Министерства внутренних дел Турции.

Как говорится в докладе, в этот список попали лица, "связанные с международным терроризмом или сообщившие о поездке в зоны конфликта в Сирии". Россия возглавляет топ-10 стран по количеству арестованных или депортированных с 2011 года из Турции граждан, пытавшихся пересечь границу с Сирией, - 804 человека. На втором месте - Индонезия, на третьем - Таджикистан, на пятом - Иран.

МИД России занялся ситуацией с задержанием в Турции российской семьи, направлявшейся в Сирию

Россия попала в число лидеров среди стран, граждан которых подозревают в причастности к террористической деятельности. На первом месте Саудовская Аравия (7523 человека), на втором Тунис (4 605 человек), на третьем - Россия (4 128 человек).

Источник: newsru.com