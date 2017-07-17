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Замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука назвал Россию "страшным" и "коварным" врагом и призвал наращивать войска страны. Об этом он заявил в интервью "Апострофу".

Чиновник подчеркнул, что хотел бы увидеть усиление "внешнего воздействия" на Россию с помощью новых санкций. При этом Тука также рассказал, какое будущее России стало бы наилучшим вариантом для Киева.

"Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас" — заявил он.

Тука не в первый раз выступает с противоречивыми высказываниями. Так, несмотря на агрессивные высказывания в адрес России, на прошлой неделе украинский чиновник признал, что у Киева нет никаких доказательств присутствия российской армии в Донбассе. Ранее Тука объявлял о необходимости установления на Украине диктатуры.

Фото: telegraf.com.ua Источник: ria.ru