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Президент США Дональд Трамп заявил, что в политике искать компромат на своего оппонента совершенно нормально. Об этом он написал в твиттере.

"Многие политики пошли бы на подобную встречу, на которой присутствовал Дон Трамп-младший, желая получить информацию о сопернике. Это политика!" — написал глава государства.

В июне 2016 года Трамп-младший встретился с российский юристом Натальей Весельницкой, намереваясь получить компромат на соперника своего отца в предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Тем не менее встречу он охарактеризовал как "трату времени", поскольку в действительности речь о компромате на Клинтон в ходе встрече не поднималась.

Источник: gazeta.ru