В Замбии бабуин оставил без электричества 50 тысяч человек (1)
В мире | 17 июля 2017 года, 18:54
Порядка 50 тысяч жителей города в Замбии остались на некоторое время без электричества из-за бабуина, забравшегося на электростанцию и решившего потрогать кабели, передает телеканал BBC.
Бабуин забрался на электростанцию в воскресенье утром в городе Ливингстон и стал тянуть вниз кабели. Представитель компании-владельца электростанции Генри Капата сообщил каналу, что бабуин пережил "мощный удар током", получив серьезные ранения.
Животное спасено и сейчас приходит в себя. По словам Капаты, человеку не удалось бы выжить после аналогичного удара током.
Подача электричества клиентам возобновлена.
Источник: ria.ru
бабуина срочно направить в латвэнерго!
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