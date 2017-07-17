Датских солдат перед миссией НАТО в Эстонии научат бороться с угрозами России
В мире | 17 июля 2017 года, 19:47
Глава минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что датских солдат перед отправкой в Эстонию в рамках миссии НАТО научат бороться с "ложной информацией со стороны России", передает Reuters.
"Это целый новый мир. Датские солдаты должны быть остро осведомлены об этом. Поэтому я организовал с вооруженными силами спецтренировку, в результате которой отбывающие (в Эстонию. — "Газета.Ru") солдаты будут информированы о том, как защитить себя", — сказал он.
Министр обороны подчеркнул, что ему очень легко представить, как датские солдаты подвергаются угрозам и фейковым новостям из России.
Ранее сообщалось, что Канада разместит батальон НАТО в Латвии.
Источник: Газета.ru