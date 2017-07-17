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Глава минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что датских солдат перед отправкой в Эстонию в рамках миссии НАТО научат бороться с "ложной информацией со стороны России", передает Reuters.

"Это целый новый мир. Датские солдаты должны быть остро осведомлены об этом. Поэтому я организовал с вооруженными силами спецтренировку, в результате которой отбывающие (в Эстонию. — "Газета.Ru") солдаты будут информированы о том, как защитить себя", — сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что ему очень легко представить, как датские солдаты подвергаются угрозам и фейковым новостям из России.

Ранее сообщалось, что Канада разместит батальон НАТО в Латвии.