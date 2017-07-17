В мире |

В Нидерландах открыли национальный мемориальный комплекс памяти жертв катастрофы Boeing Малайзийских авиалиний MH17.

Мемориальный комплекс представлен в виде металлической стены и большого металлического глаза, на котором выгравированы имена всех жертв катастрофы. Они окружены 298 деревьями, в память о каждом погибшем. Каждое дерево имеет одного из пассажиров того рейса, символизируя жизнь и надежду.

В мемориальной церемонии приняли участие около 2 тыс. родственников погибших. В ней также приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр, королева Максима, премьер-министр страны Марк Рютте.

"Кажется, что это было так давно, но для нас это было как-будто вчера", — сказал один из родственников на церемонии.

Память погибших почтили минутой молчания. Мемориал расположен рядом с амстердамским аэропортом, откуда ровно три года назад вылетел рейс.

Фото: dw.com

Источник: gazeta.ru