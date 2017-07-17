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Бывший креативный директор Apple Хью Дюберли (Hugh Dubberly) заявил об окончании "эпохи Стива Джобса" в Apple. По его словам, корпорация рискует проиграть Samsung на рынке смартфонов, пишет The Wall Street Journal.

"Дело не в том, что Samsung стала лучше, а в том, что Apple полностью изменилась. Запал, который дал Стив Джобс, закончился", — утверждает Дюберли, который также работал в Samsung.

В материале издания отмечается, что Apple необходимо показать нечто необычное и новое, чтобы превзойти Galaxy S8. Кроме того, независимое издание Consumer Reports оценило флагман Samsung выше, чем iPhone 7, так как он обладает более инновационным дизайном.

Новый iPhone будет представлен на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит новый дизайн, безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, беспроводную зарядку и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.