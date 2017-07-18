США использовали лазерное оружие в Персидском заливе (3)

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В мире | 18 июля 2017 года, 08:47

Американский военно-морской флот начал использовать корабли, оснащенные лазерным оружием, один из таких дежурит в Персидском заливе, сообщил во вторник телеканал CNN.

В присутствии корреспондентов канала военные продемонстрировали работу оружия нового типа, сбив учебный беспилотник. Они подчеркивают, что это не экспериментальный и не испытательный образец, а полноценное оружие, которое можно применить в случае необходимости.

Основная цель для лазерной пушки - беспилотники. Американцы собираются применять ее против возможных атак иранских, северокорейских, китайских и российских дронов.

Одно из преимуществ лазерной пушки - из нее можно стрелять без упреждения, наведясь прямо на цель.

Фотоны, которыми она выстреливает, движутся со скоростью света и нагревают объект до нескольких тысяч градусов, из-за чего он разрушается. Луч пушки нельзя разглядеть без специальных устройств, потому что он находится за пределами оптического диапазона.

Такая пушка и ее оснащение стоит около 40 миллионов долларов и питается от собственного небольшого генератора. Один выстрел из нее обходится примерно в один доллар.

По данным CNN, ВМС США сейчас разрабатывают лазерные системы второго поколения, которые помимо воздушных целей и небольших кораблей смогут уничтожать ракеты.

Фото/cnn.com

Комментарии 3
Эдик3 часа назад
Уже ничто не помешает идти Штатам по пути Советского Союза, но деградация будет многократно глубже.
1
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barakuda3 часа назад
Vse ameri Neuzjavimi.srawke nado kremlemskom urkanatu bezogovorocno KAPITULIROVAT
8
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$1 час назад
A v provetajuschej velikodushnoj toljko chto s joystickom upravljajemyj ì s remnjami k kvadrciklu (chtoby neupastj) robot puknul i rogoza s putlerom eto s gordostju pridponoslji kak kapituljaciju vsego mira pered velikodushnoj.
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