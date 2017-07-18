В мире |

Англичанин Уильям Ричес в знак протеста против выхода Великобритании из Европейского Союза объявил свой дом в Глостершире независимой республикой, сообщает BBC.

Бывший преподаватель университета живёт в месте рядом с лесом Дин, большая часть жителей которого проголосовала за выход страны из ЕС. Доктор наук объявил свой дом Независимой Республикой Миддлвотч и сделал свою жену Джудит её президентом.

"Мы не хотим идти против демократии, но для таких, как мы, кто был полностью проигнорирован, существует только один вариант — независимость. Страна покинет Евросоюз, но мы этого не сделаем", — рассказал Ричес.

Также мужчина сообщил, что его кухня является официальным местом правления, и предложил сделать визу за 50 фунтов всем желающим пересечь границу его дома-государства.

Фото/bbc.com