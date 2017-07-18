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В ходе зачистки иракского Мосула от последних боевиков террористической группировки "Исламское государство" были задержаны 20 джихадисток.

Как пишет во вторник, 18 июля, газета Die Welt, среди задержанных пять сторонниц ИГ, которые приехали в Ирак из Германии. Одна из них, по всей вероятности, - 16-летняя школьница из Саксонии.

Принявшая ислам немка исчезла из дома летом прошлого года. Еще в Германии она попала в поле зрения правоохранительных органов из-за своих интернет-контактов со сторонниками "Исламского государства".

Прокуратура возбудила в отношении нее дело по обвинению в подготовке совершения тяжкого государственного преступления. Дело было приостановлено в связи с исчезновением подозреваемой.

"Если она вновь появится и будет однозначно идентифицирована, то следствие будет продолжено", - заявил прокурор Лоренц Хазе.

Кроме немок, среди задержанных женщин-боевиков были представительницы России, Турции и Канады. Они скрывались в подземном туннеле и имели при себе стрелковое оружие и пояса смертников, готовясь к нападениям на правительственные войска.