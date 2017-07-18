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Главы МИД стран Евросоюза приняли в понедельник, 17 июля, решение ограничить экспорт в Ливию определенных товаров, которые могут быть использованы для контрабанды людей. В частности, под запрет попали резиновые надувные лодки и лодочные моторы.

Таким образом страны ЕС получают право препятствовать экспорту лодок и моторов даже в том случае, если они следуют через их территорию транзитом.

Ливию называют главным перевалочным пунктом для нелегальной переправки беженцев в Европу через Средиземное море. С начала 2017 года в Италию по морю добрались 93 тысячи человек.

Контрабандисты отправляют людей на переполненных лодках от ливийского побережья в международные воды, где, как им обещают, их заберут спасательные суда и доставят в страны ЕС.

Инициатива ЕС о запрете экспорта в Ливию лодок и моторов вызвала в том числе и критику.

"Эта идея не только противоречит здравому смыслу, но и несет смертельную опасность. Жертв в Средиземном море станет еще больше, если беженцы пересядут на более дряхлые лодки или плоты", - заявил депутат бундестага ФРГ от Левой партии Андрей Хунко.

Кроме того, DPA отмечает, что большинство резиновых лодок поставляется в Ливию из Китая.

С начала года при попытке пересечь Средиземное море и добраться до одной из стран Евросоюза, по данным Международной организации по миграции, погибло более 1800 человек.