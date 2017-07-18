Pornhub научит пожилых безопасному сексу при помощи видеоуроков (3)
В мире | 18 июля 2017 года, 13:07
Сайт для взрослых PornHub запустил цикл видеоуроков о безопасном сексе и профилактике венерических заболеваний для пожилых. Об этом сообщает The Drum.
В обучающих роликах снялась одна из самых популярных порноактрис жанра Mature («зрелые») и сексуальный педагог Нина Хартли (Nina Hartley), которая расскажет людям старше 65 лет о современных методах контрацепции. В PornHub ссылаются на данные исследований, согласно которым число заболеваний хламидиозом среди пожилых за последнее десятилетие выросло на 65 процентов.
Видеоуроки будут распространяться на VHS-кассетах и DVD, их разошлют в дома престарелых.
Источник: Lenta.ru
Уроки по безопасному сексу для пожилых это верх идиотизма - большинство пожилых знают что такое безопасный и рискованный секс.
Это как-раз молодёжь (и то самая отсталая) не понимает рисков.
Похоже что PornHub хочет завоевать новую аудиторию, но идиотизм владельцев этого сайта подтвержедие, что для того чтоб делать деньги совсем не обязательно всегда иметь мозги :)