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Психологи-когнитивисты из английского Университета Уорика изучили, насколько люди способны отличать фейковые фотографии. Результаты исследования публикует The Washington Post.

Специалисты показали 700 тысячам человек снимки и предложили угадать, какие из них подделаны с помощью фоторедактора. Оказалось, что только в 60 процентах случаев участники опроса смогли узнать фейковые изображения.

По словам исследователя Софи Найтингейл (Sophie Nightingale), только 45 процентов угадавших смогли объяснить, что именно не так с фотографией. При этом мужчины подмечали детали лучше, отметила она.

Найтингейл подчеркнула, что результаты исследования очень показательны и содержат поводы для беспокойства.

«Фотографии — невероятно мощный инструмент. Они влияют на то, как мы видим мир. Они могут даже влиять на нашу память о вещах. И если мы не можем различать, какие из них поддельные, то подделки тоже обретут невероятную силу», — объясняет ученый.

Психологи также предложили любым желающим проверить свои возможности распознавать фейки. Специалисты подготовили короткий ролик о видах редактирования фотографий, а затем попросили пользователей пройти тест и найти фотографии, которые прошли обработку в фоторедакторе.