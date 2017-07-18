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Власти Саудовской Аравии проведут расследование в отношении девушки, которая опубликовала видеозапись своей прогулки в мини-юбке.

Как сообщает BBC, девушка по имени Хулуд опубликовала видео, в котором она прогуливается по форту древней деревни Ушайкир.

Видеоролик вызвал бурную дискуссию среди пользователей социальных сетей.

Некоторые из них призывали арестовать девушку за нарушение строгого дресс-кода мусульманской страны, другие же восхищались её храбростью.

Ранее стало известно, что в школах для девочек в Саудовской Аравии введут уроки физкультуры.