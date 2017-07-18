Устроившую прогулку в мини-юбке девушку разыскивают в Саудовской Аравии
В мире | 18 июля 2017 года, 20:07
Власти Саудовской Аравии проведут расследование в отношении девушки, которая опубликовала видеозапись своей прогулки в мини-юбке.
Как сообщает BBC, девушка по имени Хулуд опубликовала видео, в котором она прогуливается по форту древней деревни Ушайкир.
Видеоролик вызвал бурную дискуссию среди пользователей социальных сетей.
Некоторые из них призывали арестовать девушку за нарушение строгого дресс-кода мусульманской страны, другие же восхищались её храбростью.
Ранее стало известно, что в школах для девочек в Саудовской Аравии введут уроки физкультуры.
Источник: Russia Today