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Концерт Depeche Mode в Минске отменен из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города с кишечным расстройством, сообщили в понедельник организаторы концерта.

Ранее запись об отмене шоу появилась на странице коллектива в Facebook, однако там не уточнялось, кто из музыкантов заболел.

"Дайв Гаан не сможет выступить сегодня на концерте из-за кишечного расстройства", — объявил представитель организаторов по громкой связи собравшимся на "Минск-арене" зрителям.

В министерстве здравоохранения Белоруссии подтвердили информацию о госпитализации участника группы Depeche Mode, воздержавшись от дальнейших комментариев относительно диагноза и состояния здоровья ввиду конфиденциального характера данной информации.

Позднее, 18 июля, стало известно, что Гаан выписан из минской больницы. Об этом сообщил главный врач 9-й городской клинической больницы Минска Валерий Кушниренко.

Сегодня же в Instagram была опубликована фотография с Гааном, находящимся в минской больнице.

#DepecheMode #DaveGahan in #Minsk hospital. Get well soon! Публикация от Depeche Mode Минск, Беларусь (@depechemode.by) Июл 18 2017 в 12:35 PDT

Концерт Depeche Mode должен был пройти в Минске 17 июля.