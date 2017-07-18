Вокалист Depeche Mode в Минске попал в больницу
Концерт Depeche Mode в Минске отменен из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города с кишечным расстройством, сообщили в понедельник организаторы концерта.
Ранее запись об отмене шоу появилась на странице коллектива в Facebook, однако там не уточнялось, кто из музыкантов заболел.
"Дайв Гаан не сможет выступить сегодня на концерте из-за кишечного расстройства", — объявил представитель организаторов по громкой связи собравшимся на "Минск-арене" зрителям.
В министерстве здравоохранения Белоруссии подтвердили информацию о госпитализации участника группы Depeche Mode, воздержавшись от дальнейших комментариев относительно диагноза и состояния здоровья ввиду конфиденциального характера данной информации.
Позднее, 18 июля, стало известно, что Гаан выписан из минской больницы. Об этом сообщил главный врач 9-й городской клинической больницы Минска Валерий Кушниренко.
Сегодня же в Instagram была опубликована фотография с Гааном, находящимся в минской больнице.
Концерт Depeche Mode должен был пройти в Минске 17 июля.