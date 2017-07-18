В Хорватии и Черногории бушуют лесные пожары

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В мире | 18 июля 2017 года, 18:16

Черногория обратилась с международному сообществу с просьбой оказать ей помощь в борьбе с лесными пожарами.

В соседней Хорватии пожары приближаются ко второму по величине городу страны Сплиту.

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Пожары бушуют вдоль Адриатического побережья уже несколько дней, вызванные необычной жарой и отсутствием осадков.

Многие жители Хорватии уезжают в направлении Черногории, надеясь укрыться там от пожаров.

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Торговый центр в Сплите пришлось эвакуировать из-за опасной близости к огню. В город прибыли члены правительства для срочного совещания.

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Источник: BBC Russian
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