В Хорватии и Черногории бушуют лесные пожары
В мире | 18 июля 2017 года, 18:16
Черногория обратилась с международному сообществу с просьбой оказать ей помощь в борьбе с лесными пожарами.
В соседней Хорватии пожары приближаются ко второму по величине городу страны Сплиту.
Пожары бушуют вдоль Адриатического побережья уже несколько дней, вызванные необычной жарой и отсутствием осадков.
Многие жители Хорватии уезжают в направлении Черногории, надеясь укрыться там от пожаров.
Торговый центр в Сплите пришлось эвакуировать из-за опасной близости к огню. В город прибыли члены правительства для срочного совещания.
Источник: BBC Russian