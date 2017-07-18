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Днепровский районный суд Киева назначил Виталию Седюку, который выбежал на сцену во время выступления певицы Джамалы в финале Евровидения, меру наказания в виде штрафа в 500 необлагаемых минимумов (8,5 тыс. гривен или около 150 евро)

Как передаёт УНИАН, пранкер согласился с такой мерой наказания.

Отмечается, что на суде Седюк защищал себя сам и не обращался за помощью к адвокатам, объяснив это тем, что не считает себя преступником.

«Надо было наказать. Не думаю, что это какой-то криминал. А вот со штрафом, наверное, согласен», — сказал он.

Ранее суд постановил применить к Седюку меру пресечения в виде личного обязательства.

13 мая во время финала Евровидения мужчина с флагом Австралии выскочил на сцену и снял с себя штаны.