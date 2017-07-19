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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал ответственность своей страны за соучастие в Холокосте. Об этом он заявил в Будапеште во вторник, 18 июля, во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Орбан назвал преступлением и грехом сотрудничество властей Венгрии под руководством Миклоша Хорти с нацистами и отказ от защиты еврейской общины во время Второй мировой войны. В годы Холокоста в концлагерях было уничтожено 550 000 венгерских евреев - 70 процентов еврейского населения страны.

Премьер Венгрии подчеркнул в своей речи, что возглавляемое им правительство нетерпимо относится к проявлениям антисемитизма.

"Я сказал главе правительства Израиля, что сегодня Венгрия защищает всех своих граждан, вне зависимости от их вероисповедания и этнического происхождения", - отметил Орбан. Он добавил, что гордится возрождением еврейской жизни в стране.

Виктор Орбан впервые так жестко обозначил свою позицию по Холокосту. Он неоднократно говорил о неприемлемости антисемитизма, но отдельные его высказывания, как, например, недавняя позитивная оценка союзника Гитлера в войне Миклоша Хорти, а также антисемитские нападки во время избирательной кампании на американского миллиардера Джорджа Сороса вызывали критику не только в Венгрии, но и в Европе.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что ценит позицию венгерского коллеги, и поблагодарил его за поддержку Израиля на международной арене. Это первый визит главы правительства Израиля в Венгрию со времени падения социалистического режима в 1989 году.

Главная цель визита Нетаньяху - заручиться более широкой поддержкой позиции Израиля в Евросоюзе и ООН.

Сегодня, 19 июля, он встречается в Будапеште на саммите стран "Вышеградской группы" с лидерами Польши, Чехии и Словакии.