Daimler переоборудует более трех миллионов автомобилей
Немецкий автоконцерн Daimler собирается отозвать для улучшения программного обеспечения более трех миллионов автомобилей Mercedes по всей Европе.
Таким образом концерн надеется сократить объем вредных выхлопов в своих автомобилях. Эта операция будет стоить Daimler около 220 миллионов евро. Для владельцев автомобилей работы будут проводиться бесплатно и продолжаться около одного часа. Переоснащение может начаться уже в августе этого года.
Модернизация автомобилей является частью плана концерна по "реабилитации" дизельных двигателей, репутации которых нанесен существенный урон в связи с многочисленными скандалами и обвинениями в махинациях с объемом выхлопов.
"Мы убеждены, что дизель не в последнюю очередь из-за низкого выхлопа углекислого газа и в будущем будет занимать свое место в семействе двигателей", - заявил глава Daimler Дитер Цетше.
Между тем, по данным газеты Süddeutsche Zeitung, Daimler предположительно манипулировал данными об объеме вредных выхлопных газов более миллиона автомобилей с дизельными двигателями. На автомобили, возможно, устанавливалось программное обеспечение, которое занижало показатели объема вредных выхлопов, сказано в попавшем в распоряжение журналистов тексте ордера на обыск, выданного окружным судом Штутгарта.
В конце мая около 230 полицейских и 23 работника прокуратуры провели обыски в 11 офисных зданиях Daimler в Берлине, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и Саксонии. Полицейские искали "улики и носители данных" в связи с незаконной рекламой и "манипуляциями с уровнем выхлопных газов на дизельных моделях Daimler".