В Google появилась персонализированная лента новостей
В мире | 19 июля 2017 года, 16:19
В Google объявили о запуске персонализированной новостной ленты. Об этом сообщается в блоге компании.
Лента была представлена в декабре 2016 года и с тех пор проходила оптимизацию. Она включает заметки, видеоролики и другие материалы, подобранные с учетом интересов пользователя на основе его поисковых запросов.
Новая лента работает в приложении Google на iOS и Android. Уже 19 июля приложение будет доступно в США, а в течение двух недель – по всему миру. Сейчас новая лента уже открывается в браузере Chrome на мобильных телефонах.
По данным The Verge, в новой ленте не будет рекламы, но впоследствии она появится.
Источник: ПОЛИТ.РУ