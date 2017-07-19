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В Google объявили о запуске персонализированной новостной ленты. Об этом сообщается в блоге компании.

Лента была представлена в декабре 2016 года и с тех пор проходила оптимизацию. Она включает заметки, видеоролики и другие материалы, подобранные с учетом интересов пользователя на основе его поисковых запросов.

Новая лента работает в приложении Google на iOS и Android. Уже 19 июля приложение будет доступно в США, а в течение двух недель – по всему миру. Сейчас новая лента уже открывается в браузере Chrome на мобильных телефонах.

По данным The Verge, в новой ленте не будет рекламы, но впоследствии она появится.