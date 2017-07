В мире |

"На полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге у президентов США и России, помимо официальных двухчасовых переговоров, состоялась еще одна, неофициальная встреча, сообщил Белый дом.

Второй разговор Трампа с Путиным состоялся во время ужина для глав государств, через несколько часов после их первой встречи, продолжавшейся больше двух часов.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома, на которого ссылаются СМИ, не сообщил конкретных деталей второго разговора Трампа с Путиным.

Однако сообщения некоторых СМИ о том, что это был "секретный ужин" двух президентов, Трамп в "Твиттере" назвал "фейковой новостью".

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!