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В швейцарских Альпах нашли тела пары, которая пропала 75 лет назад. Об этом во вторник сообщили швейцарские СМИ, передает Reuters.

Марселин и Франсин Дюмулян, родители семерых детей, отправились кормить свой скот на лугу над Шандолином в Вале Кантон 15 августа 1942 года.

"Мы искали их всю нашу жизнь, не останавливаясь. Мы думали, что однажды устроим им такие похороны, которых они заслуживали," - поделилась с лозанской ежедневной газетой Le Matin младшая дочь пропавшей пары Марселин Удри-Дюмулян.

"Я могу сказать, что через 75 лет ожидания эта новость меня успокоила," - добавила женщина.

Местная полиция сообщила, что тела на прошлой неделе нашел работник горнолыжного курорта Ле Диаблере на высоте 2615 метров. Пропавшая пара была найдена на леднике Цанфлерон, около лыжного подъемника. Останки были частично погребены в ледяной дыре.

Чтобы подтвердить личности найденных людей будет проведено вскрытие и ДНК-тестирование.

"Тела лежали рядом с друг другом. Это были мужчина и женщина, одетые соответственно периоду после Второй мировой войны", - пояснил директор Ледник 3000 Бернард Чаннен.

"Они и их вещи идеально сохранились в леднике. Мы полагаем, что они скорее всего упали в щель, где и находились десятилетиями", - добавил он.

Двое швейцарцев являются одними из 280 пропавших в период с 1925 года в ледниках и реках Вале.

На момент пропажи сапожнику Марселину Дюмуляну было 40 лет. Франсин было 37 лет и она занимала должность учителя. У пары было пять сыновей и две дочери, после исчезновения родителей их распределили по разным семьям. Младшей дочери повезло, она осталась жить с тетей, заключают СМИ.