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Несмотря на то что рейтинг нынешнего президента США Дональда Трампа имеет отметку, как у одного из его предшественников Ричарда Никсона во время Уотергейтского скандала, импичмент Трампа поддерживает большее число американцев. Об этом пишет газета Independent.

За импичмент Трампа выступает 41% американцев, а за импичмент Никсона тогда высказывались 24%.

Среди республиканцев 12% опрошенных поддерживают импичмент Трампа, в то время как за уход Никсона выступали 7%. Среди демократов порядка 70% выступают против Трампа, а против Никсона — 34%.

Издание отмечает, что, несмотря на подобные опросы, у обоих президентов примерно одинаковый уровень одобрения работы населением: порядка 39% поддерживают Трампа в его действиях.

Ранее сообщалось, что рейтинг экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон еще хуже, чем у главы страны Дональда Трампа.