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Общее количество терактов во всем мире, а также жертв террористических нападений в прошлом году сократилось, несмотря на рост числа терактов, совершенных боевиками "Исламского государства" в Ираке.

Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США "Страна докладывает о терроризме", обнародованном в среду, 19 июля, в Вашингтоне.

В документе, в частности, сообщается, что количество терактов во всем мире в минувшем году сократилось на 9 процентов до 11 072, а число погибших в результате террористических нападений уменьшилось на 13 процентов до 25621 человека.

Авторы доклада связывают это, в первую очередь, с сокращением количества терактов, совершенных в Афганистане, Сирии, Нигерии, Пакистане и Йемене. В то же время увеличилось количество нападений, совершенных в Демократической республике Конго, Ираке, Сомали, Южном Судане и Турции.

Афганистан, несмотря на сокращение количества терактов на его территории (1340 нападений), остается на втором месте в мире по данному показателю, уступая Ираку, где было совершено 2965 терактов. В первую пятерку входят также Индия, Пакистан и Филиппины.

По данным госдепа, джихадистская группировка "Исламское государство" несет ответственность за большее количество терактов, чем любая другая экстремистская группа. На ее долю приходится на 20 процентов больше терактов в Ираке, чем в 2015 году.

По мнению Госдепартамента США, Иран в 2016 году оставался "главным государственным спонсором терроризма на планете". В докладе отмечается, что эта страна оказывала решительную поддержку антиизраильским группам и силам, "усугубляющим и без того опустошительные конфликты в Ираке, Сирии и Йемене".

В документе также говорится, что Иран продолжал вербовку бойцов в Афганистане и Пакистане для шиитских формирований, участвующих в боевых действиях в Сирии и Ираке, и с прежней решимостью оказывал поддержку ливанскому радикальному движению "Хезболлах".