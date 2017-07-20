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Создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс планируют снять новое фантастическое многосерийное телешоу, в котором будет представлена альтернативная история США. Об этом заявили в среду представители телеканала HBO.

Новый сериал получит название "Конфедерат". По его сюжету, США не существуют в современном виде, рабство не было отменено, а южным американским штатам удалось отделиться. Бениофф и Уайсс будут сценаристами и режиссерами сериала. Они продолжат работать на HBO.

Конфедерация южных штатов, президентом которой был Джефферсон Дэвис, существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны в США (1861-1865) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено.

"Мы в течение многих лет обсуждали "Конфедерата", первоначально как концепцию художественного фильма, - указали Бениофф и Уайсс. - Опыт работы над "Игрой престолов" убедил нас в том, что никто не может представить лучших возможностей для изложения сюжета, чем HBO".

Как уточнили представители канала, события, о которых будет идти речь в новом сериале, представят с точки зрения сторонников отмены рабства, политиков, журналистов, рабовладельцев и борцов за свободу. Показ "Конфедерата" начнется после завершения "Игры престолов".

Сериал канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.