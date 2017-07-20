В мире |

В Азербайджане сегодня, 20 июля, Бакинский суд по тяжелым преступлениям приговорил известного блогера, гражданина России и Израиля Александра Лапшина, обвиняемого в незаконном посещении Нагорного Карабаха, к трем годам заключения в тюрьме общего режима, сообщает из зала суда корреспондент "Интерфакса".

Гособвинитель в пятницу потребовал приговорить блогера к 6,5 годам лишения свободы.

Выступая с последним словом, подсудимый выразил сожаление в связи с несогласованным с Баку посещением Карабаха.

"Я виноват перед азербайджанским народом лишь в том, что мои действия послужили причиной его духовных страданий. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Я ни при каких обстоятельствах не вступал в преступную связь с армянским правительством", - сказал Лапшин.

Он выразил надежду на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В свою очередь, адвокат Эдуард Чернин просил суд вынести оправдательный приговор его подзащитному.

Лапшин не признал себя виновным по выдвинутым против него обвинениям, заявив, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Он сказал, что его поездки в Карабах носили туристический характер и не имели политического подтекста.

По версии Баку, гражданин России и Израиля Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях в соцсетях Лапшин выступал с призывами признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

Лапшин был включен в "черный список" за посещение Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

16 декабря 2016 года стало известно, что Лапшин задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу блогера на решение о выдаче его Азербайджану. Вечером того же дня Лапшин был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.