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Сооснователь корпорации Apple Стив Возняк, заявил, что высокая цена iPhone оправдана высоким качеством смартфона и надежностью. Об этом он рассказал изданию South China Morning Post.

«Продукты Apple надежные, но и цена на них крайне высокая. Многие люди готовы платить за это, особенно если они любят Apple», — сказал Возняк во время выступления на технологической конференции в китайском Гуандуне.

По его словам, китайские производители постоянно находят разумные решения, позволяющие снизить цену, но при этом сохранить функциональность смартфона: «Они с умом разработаны, красиво выглядят, а по цене доступны среднестатистическому человеку».

В апреле этого года Возняк рассказал, что в 2075 году люди будут жить в пустынях, так как это идеальное место для города будущего, созданного с нуля. По его мнению, важную роль в жизни людей будет играть искусственный интеллект.