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Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot должны быть размещены в Прибалтике на постоянной основе. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам», — сказала Грибаускайте.

Отмечается, что данное заявление было сделано в ходе наблюдения за учениями по противовоздушной обороне (ПВО) в литовском Шауляе.

10 июля сообщалось, что США впервые развернули в Литве ЗРК Patriot на период проведения манёвров.

Ранее Польша и США подписали соглашение о поставке Варшаве систем Patriot.