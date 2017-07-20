Президент Литвы призвала США не увозить ракетные комплексы Patriot
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot должны быть размещены в Прибалтике на постоянной основе. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам», — сказала Грибаускайте.
Отмечается, что данное заявление было сделано в ходе наблюдения за учениями по противовоздушной обороне (ПВО) в литовском Шауляе.
10 июля сообщалось, что США впервые развернули в Литве ЗРК Patriot на период проведения манёвров.
Ранее Польша и США подписали соглашение о поставке Варшаве систем Patriot.