Путин заявил о незаменимости русского языка (2)
В мире | 20 июля 2017 года, 17:38
Русский язык в России ничем заменить нельзя, он является государственным, отметил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Русский язык для нас язык государственный. Язык межнационального общения. Его ничем заменить нельзя», — заявил он на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле.
Президент также заявил, что русский язык — это «естественный каркас» нашей многонациональной страны.
Путин подчеркнул, что языки народов России — это часть культуры, а их изучение — «право добровольное».
Он также особо обратил внимание глав регионов на то, что снижать качество и время преподавания русского языка недопустимо.
Источник: Газета.ru
Что не мешает России иметь ещё 50 государственных языков и не иметь языкового гестапо!
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Это надо взять на заметку ЦГЯ!!
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