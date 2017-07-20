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Русский язык в России ничем заменить нельзя, он является государственным, отметил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Русский язык для нас язык государственный. Язык межнационального общения. Его ничем заменить нельзя», — заявил он на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле.

Президент также заявил, что русский язык — это «естественный каркас» нашей многонациональной страны.

Путин подчеркнул, что языки народов России — это часть культуры, а их изучение — «право добровольное».

Он также особо обратил внимание глав регионов на то, что снижать качество и время преподавания русского языка недопустимо.