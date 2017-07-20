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В США двое малолетних детей устроили ДТП, умудрившись без опыта вождения проехать три мили на автомобиле своей матери. Мальчики пяти и двух лет хотели добраться до фермы своего дедушки, чтобы навестить ее обитателей. Оба ребенка остались после аварии невредимы.

Два маленьких брата из графства Путнам в штате Западная Вирджиния знали, что их мама хранит дополнительный набор ключей от своего Ford Focus 2005 года под ковриком. Дети неоднократно видели, как их мать водит этот автомобиль, сообщает CNN. Поэтому для посещения дедовской фермы примерно в семи милях от дома малыши выбрали именно этот вид транспорта. Мальчикам хотелось навестить живущих там зверей.

Пока мать пребывала в уверенности, что ее сыновья играют перед домом, те уже мчались вдаль по извилистой дороге. Обычно подобные рискованные шалости совершают дети постарше. Но братьям удалось справиться благодаря командной работе: пятилетний мальчик вытянулся, чтобы достать до педалей, в то время как его младший напарник старался рулить.

В столь непростом положении мальчикам удалось проехать три мили, чудом не встретив ни единой машины. Причем братья точно знали дорогу и были почти на полпути к месту назначения, рассказал шериф округа Путнам Стив Дэвизе.

Но приключению было суждено прерваться. Прежде чем машина выскочила с проезжей части и въехала в дорожное заграждение, детям удалось преодолеть несколько изгибов шоссе, перекресток и поворот направо.

После удара детей доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Никто из них не пострадал. У автомобиля в результате ДТП было повреждено несколько панелей и переднее колесо с правой стороны.

Дети попали в аварию в жилом районе, и местные жители сразу же вызвали полицию. Полицейские выясняют вместе с органами детской опеки, почему мать не знала об угоне автомобиля. "Там есть пробел, который мы пытаемся заполнить, чтобы понять, как долго дети находились без присмотра", - пояснил шериф.

Когда один из заместителей Дэвизе прибыл на место происшествия, мальчики смогли показать ему дорогу к себе домой. Мать угонщиков удивилась, увидев в дверях своих детей вместе с полицейским. Пропажи автомобиля она не заметила. "Я так рад, что дети не получили серьезных ранений, и, надеюсь, мать будет выполнять родительские обязанности и следить за своими детьми", - выразил надежду шериф.