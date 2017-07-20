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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе неформальной беседы во время обеда на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге обсуждали тему усыновления, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 20 июля.

«Могу подтвердить, действительно эта тема затрагивалась», — сказал официальный представитель Кремля. О чем еще поговорили лидеры двух стран за обедом, он не уточнил.

Песков также заявил, что об отмене «закона Димы Яковлева», запрещающего американцам усыновлять российских сирот, речи не идет.

Ранее Трамп в интервью газете The New York Times рассказал, что поговорил с коллегой о проблеме усыновления российских сирот американскими семьями. По его словам, беседа продлилась около 15 минут. «Просто говорил о разных вещах. На самом деле, очень интересно. Мы говорили об усыновлении», — добавил президент США.

Накануне в Кремле опровергли информацию о якобы имевшей место «тайной встрече» Путина и Трампа на полях G20. При этом Песков отмечал, что лидеры двух стран поговорили во время обеда. «Позиционировать это как какую-то отдельную встречу, которую пытаются от кого-то утаить — это проявление той самой шизофрении», — подчеркнул он.

В Белом доме публикации СМИ о «секретной встрече» президентов России и США сочли продолжением антироссийской истерии.

Владимир Путин и Дональд Трамп впервые провели переговоры в первый день саммита «двадцатки», 7 июля. Они продлились 2 часа 15 минут — вдвое дольше, чем планировала российская сторона.