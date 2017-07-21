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Американский телеканал MSNBC опубликовал видеозапись, сделанную во время ужина на саммите G20 в Гамбурге. На ролике видно, как президент США Дональд Трамп общается жестами с сидящим чуть поодаль российским лидером Владимиром Путиным, передает Newsweek.

Хозяин Белого дома, глядя на президента России, показывает пальцем на него, потом на себя, потом поднимает сжатую в кулак руку. Этот жест может означать «вы и я, мы вместе». Путин в ответ кивает. Журналисты предположили, что таким образом Трамп спрашивает у коллеги разрешения с ним побеседовать.

Владимир Путин и Дональд Трамп впервые провели переговоры в первый день саммита G20, 7 июля, в Гамбурге. Они продлились 2 часа 15 минут — вдвое дольше, чем планировала российская сторона. Через несколько часов лидеры провели неформальную беседу за обедом. По словам президента США, главы государств обсудили тему усыновления российских сирот американскими семьями.