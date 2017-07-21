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В Воронежской области найден мертвым пропавший трехлетний ребенок из Липецкой области, которого искали на протяжении шести дней. Об этом сообщается на сайте липецкого следственного управления СКР.

Ребенок 2014 года рождения пропал 13 июля в двух километрах от села Михайловка Тербунского района, когда его отец занимался сенокосом. Он оставил сына в кузове мотоблока без присмотра, а вернувшись, не обнаружил ребенка.

В правоохранительные органы родители мальчика обратились после самостоятельного, но безуспешного поиска. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство малолетнего»).

В поисках участвовали волонтеры, сотрудники полиции и МЧС, военнослужащие и местные жители. Для осмотра места происшествия использовались вертолет и квадрокоптеры.

Тело ребенка было найдено в среду, 19 июля, в семи километрах от места исчезновения, в заросшем овраге на территории Семилукского района Воронежской области. На его теле явных признаков насильственной смерти не выявлено, однако для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как передает ГТРК «Воронеж», в ходе поисков было обнаружено несколько лежанок ребенка и следы, в различных местах найдены предметы одежды и тапки. По словам координатора поискового отряда Liza Alert Тимура Будагова, самые свежие следы предположительно датированы средой, последним днем.

Как предполагают участники поисков, от незнакомых людей и машин мальчик мог прятаться, чем и объясняется то, что его обнаружили слишком поздно.

Как сообщалось, в Латвии еще не улеглись эмоции после пропажи, а затем и после обнаружения мертвым 5-летнего мальчика Ивана Берладина.

Спустя 10 дней активных поисков Госполиция, прочесывая лес в Дубени Гробиньского края, во вторник, 11 июля около 19 часов, обнаружила тело 5-летнего Ивана Берладина без признаков жизни.

По информации Госполиции, сейчас все свидетельствует о том, что выдвинутая ранее полицией версия, что ребенок мог заблудиться, и ехал в транспорте один – подтвердилась. Чтобы получить полное подтверждение этой информации, назначена экспертиза. Полиция продолжает расследование дела.