Time поместил на обложку нового номера портрет Путина
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера, который выйдет 31 июля, портрет президента России Владимира Путина. Изображение российского лидера составлено из множества серых иконок, символизирующих учётные записи интернет-пользователей.
Главная статья выпуска, озаглавленная «Секретная программа, призванная сорвать план Путина по выборам», посвящена теме «вмешательства» России в американские выборы.
В статье сообщается, что Вашингтон заранее готовился к возможной кибератаке со стороны России и якобы составил 15-страничный план экстренных действий на этот случай.
TIME’s new cover: Inside the secret plan to stop Putin’s election plot https://t.co/byGpS62Nb4 pic.twitter.com/hrbiOuuhC1— TIME (@TIME) 20 июля 2017 г.
В феврале американский журнал The New Yorker вышел с изображением Владимира Путина на обложке.