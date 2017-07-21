Time поместил на обложку нового номера портрет Путина

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В мире | 21 июля 2017 года, 13:51

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера, который выйдет 31 июля, портрет президента России Владимира Путина. Изображение российского лидера составлено из множества серых иконок, символизирующих учётные записи интернет-пользователей.

Главная статья выпуска, озаглавленная «Секретная программа, призванная сорвать план Путина по выборам», посвящена теме «вмешательства» России в американские выборы.

В статье сообщается, что Вашингтон заранее готовился к возможной кибератаке со стороны России и якобы составил 15-страничный план экстренных действий на этот случай.

В феврале американский журнал The New Yorker вышел с изображением Владимира Путина на обложке.

Источник: Russia Today
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