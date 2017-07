В мире |

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера, который выйдет 31 июля, портрет президента России Владимира Путина. Изображение российского лидера составлено из множества серых иконок, символизирующих учётные записи интернет-пользователей.

Главная статья выпуска, озаглавленная «Секретная программа, призванная сорвать план Путина по выборам», посвящена теме «вмешательства» России в американские выборы.

В статье сообщается, что Вашингтон заранее готовился к возможной кибератаке со стороны России и якобы составил 15-страничный план экстренных действий на этот случай.

