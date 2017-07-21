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В Эгейском море в ночь на пятницу, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился возле берегов Турции и Греции, в нескольких километрах от греческого острова Кос. По данным местных властей, два человека погибли и более 120 пострадали.

Есть серьезные разрушения, а некоторые прибрежные районы оказались затоплены водой. Сильнее всего пострадали дома старой постройки. На помощь спасателям привлечена армия. Экстренные службы продолжают осматривать дома в поисках других пострадавших.

В турецком Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, сообщает агентство Reuters.

Пока не уточняется, есть ли среди жертв и пострадавших иностранные туристы.