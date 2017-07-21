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Гитариста группы Korn Брайана Уэлча раскритиковали за слово «трус» в адрес совершившего самоубийство лидера Linkin Park Честера Беннингтона, передает Independent.

Уэлч назвал Беннингтона своим старым другом и отметил, что знает много очень близких ему людей. Вместе с тем, участник Korn заявил, что его «тошнит» от суицидов.

«Как могут эти парни делать такое послание своим детям и фанатам?» – спросил Уэлч.

По его словам, он и сам боролся с депрессией и психическими заболеваниями, поэтому пытается проявить сочувствие, но считает, что бросать детей, фанатов и жизнь – это «трусливое» поведение.

Спустя некоторое время Уэлч сказал, что не хотел показаться бестактным. Как пояснил музыкант, он испытывает самые разные эмоции. Гитарист также заявил, что когда-то и сам мог оказаться на месте Беннингтона.

Ранее сообщалось, что смерть лидера Linkin Park стала полной неожиданностью для группы.