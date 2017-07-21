Обнаженная женщина выпрыгнула перед Порошенко и Лукашенко
В мире | 21 июля 2017 года, 15:21
В ходе совместного заявления президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко перед ними выскочила обнаженная женщина, передает «112 Украина».
На теле девушки были нанесены какие-то надписи.
Ее вывели из зала сотрудники охраны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявил, что считает белорусов, русских и украинцев ядром восточноевропейской цивилизации.
Источник: Газета.ru