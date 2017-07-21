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В ходе совместного заявления президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко перед ними выскочила обнаженная женщина, передает «112 Украина».

На теле девушки были нанесены какие-то надписи.

Ее вывели из зала сотрудники охраны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявил, что считает белорусов, русских и украинцев ядром восточноевропейской цивилизации.