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Старший сын президента Трампа Дональд Трамп-младший и экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт дадут показания в судебном комитете сената США, а зять Джаред Кушнер - в комитете сената по разведке. В обоих случаях тема слушаний - предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

Как говорится на сайте судебного комитета, слушания с участием Дональда Трампа-младшего и Пола Манафорта назначены на 26 июля. На слушания в тот же день вызван и бывший репортер Wall Street Journal и основатель коммерческой разведывательной компании Fusion GPS Гленн Симпсон, который до избрания Трампа президентом собирал на него компромат и расследовал его возможные связи с Кремлем.

Также судебный комитет Сената выслушает свидетельства бизнесмена Уильяма Браудера - главного инициатора принятия в США "закона Магнитского", который вводит санкции против ряда российских чиновников и силовиков.

У Джареда Кушнера 24 июля состоится отдельная встреча за закрытыми дверями с комитетом сената по разведке.

Как стало недавно известно, Трамп-младший, Кушнер и Манафорт в 2016 году встречались с российским юристом Натальей Весельницкой - активным лоббистом против "закона Магнитского".

Ожидается, что сенаторы допросят всех троих о связях близкого круга Трампа с российскими первыми лицами.

Это самые масштабные слушания с тех пор, как по "российскому делу" свидетельствовал уволенный глава ФБР.

Как сообщает газета Independent, в 2015 году Гленн Симпсон вместе с бывшим агентом британской разведслужбы МИ-6 Кристофером Стилом расследовали связи Трампа и Кремля. Они действовали по заданию республиканцев-оппонентов Трампа, которые не желали его выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Издание пишет, что Симсона и Стила так потрясли добытые сведения, что они продолжили работать без оплаты, а затем решили передать найденные сведения американским и британским спецслужбам.

Однако ФБР проигнорировала "компромат на Трампа", предпочтя расследование электронных писем Хиллари Клинтон, пишет Independent.

Затем "досье Трампа" опубликовало интернет-издание Buzzfeed. В нем, в частности, содержатся утверждения, что у России есть компромат на избранного президента США.

Сайт предупреждал читателей, что подтвердить или опровергнуть содержащуюся в документе информацию не удалось, и что доклад содержит ошибки. Тем не менее, он быстро разошелся по другим СМИ.

Изложенные в документе сведения назвали ложью и Трамп, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, интернет-пользователи нашли в документе несколько нестыковок.

В своей публикации BuzzFeed упоминал, что автором документа считают бывшего сотрудника британской разведки, но его имени не приводил. Би-би-си сумела выяснить, что, скорее всего, речь идет о Кристофере Стиле.

Сенат, Белый дом и министерство юстиции расследуют предполагаемое вмешательство России в выборы президента США с целью склонить голоса в пользу Трампа. Также проверяется возможная связь между Кремлем и командой Трампа - Россия и Трамп это отрицают.

Наталья Весельницкая - российский адвокат, которая представляла в США интересы россиянина Дениса Кацыва по делу, связанному с Сергеем Магнитским.

Как сообщала New York Times, перед встречей с Трампом-младшим, Кушнером и Манафортом в "Трамп-тауэр" Весельницкая пообещала им предоставить компрометирующие сведения о сопернице Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон.

На встрече также присутствовал российский лоббист Ринат Ахметшин, которого СМИ называют бывшим сотрудником советских спецслужб.

Трамп-младший говорил, что, несмотря на обещания, никакой информации в отношении Клинтон Весельницкая не предоставила.

В среду сама Весельницкая заявила телеканалу Russia Today, что также хочет выступить перед сенатом по этому вопросу.

Ранее в интервью телеканалу Эн-би-си Весельницкая утверждала, что никак не связана с российскими властями и просто лоббировала отмену санкций против россиян в США.

Двумя неделями ранее на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге состоялась первая официальная встреча президентов Путина и Трампа, на которой последний затронул тему возможного российского вмешательства в американские выборы.

После встречи представители обеих сторон подчеркивали, что она прошла в очень доброжелательной атмосфере. Трамп назвал встречу "потрясающей".