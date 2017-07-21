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Билеты на концерты группы Linkin Park, лидер которой Честер Беннингтон совершил самоубийство, по-прежнему в продаже. Об этом свидетельствует страница на официальном сайте коллектива, где можно увидеть график гастролей.

Мировой тур под названием One More Light должен был стартовать с выступления 27 июля в США. Также запланированы концерты в Канаде, Японии.

Кроме того, в графике Linkin Park есть совместные шоу с Blink-182.

На данный момент билеты на некоторые концерты доступны для покупки – с портала Linkin Park пользователей перенаправляют на сайты соответствующих компаний. При переходе на японский сайт появляется объявление о смерти Беннингтона, а также просьба подождать информации о предстоящем туре группы.