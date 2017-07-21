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Ученые самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) предложили называть жителей Донбасса донбасситами. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности ректора Луганского национального аграрного университета Михаил Орешкин. Видео выступления доступно на YouTube.

По словам Орешкина, ЛНР является частью гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса.

"Мы в этом участвуем очень активно. В том числе мы издали вот такую книгу, это учебное пособие, первая часть. "Луганщина: славный путь через века и тысячелетия", где мы показываем общность нашу донбасскую. И даже был предложен термин такой, как "донбасситы", то есть это жители Донбасса", — сказал он.

18 июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил о создании "нового государства, которое является преемником Украины" — Малороссии. Позднее спикер парламента ДНР Денис Пушилин сказал, что это пока только идея. В ЛНР, со своей стороны, информировали, что с Луганском эту инициативу никто не обсуждал.