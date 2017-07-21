Глава ЦРУ: Россия почти не участвует в войне против ИГ (10)

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В мире | 21 июля 2017 года, 19:54

Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что у России нет планов покинуть Сирию, что ее участие в войне против "Исламского государства" минимально и что она будет продолжать вмешательство в дела США. Российский МИД в ответ заявил, что удивлен такими высказываниями.

С рядом заявлений, касающихся России, Помпео выступил на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо - ежегодном мероприятии с участием первых лиц страны. Он в очередной раз заявил, что считает, что Россия вмешивалась в выборы в США, и назвал отношения двух стран сложными.

"Я думаю, в них есть сложности, но в то же время есть и полезные для каждой из сторон моменты", - описал он отношения России и США.

Помпео также заявил, что почти не увидел доказательств того, что Россия действительно преследует в Сирии задачу борьбы с экстремистской организации "Исламское государство". Участие России в войне с ИГ он назвал "минимальным".

По мнению шефа ЦРУ, Россия стремится остаться в Сирии только потому, что ей нравится морской порт Тартус с выходом к Средиземноморью. Он считает, что Россию пока нельзя назвать союзником США в Сирии, но выразил надежду на то, что страны все же смогут объединиться в борьбе с терроризмом.

Помпео добавил, что ему трудно представить стабильную Сирию при президентстве Башара Асада. Он назвал Асада "марионеткой иранцев", которые, как он считает, прочно обосновались в Сирии.

"Помпео хочет того же, что и мы"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания Помпео, назвал их вызывающими удивление. В ответ на слова главы ЦРУ о желании России получить незамерзающий порт в Средиземном море министр сказал, что читал о наличии у США десяти баз в Сирии.

"Получается, что господин Помпео хочет того же, что и мы в Сирии. Только в несколько раз больше", - заявил Лавров.

Он добавил, что всегда исходил из того, что в Сирии у России и США общие интересы, а именно борьба с группировками, которые признаны террористическими, и мирное урегулирование вооруженного конфликта в стране.

Расследования и допросы

Упомянутый Помпео скандал вокруг возможного вмешательства России в ход президентских выборов в США продолжает набирать обороты. На следующей неделе американский сенат допросит на этот счет сына президента США Дональда Трампа-младшего, зятя президента Джареда Кушнера и бывшего советника Пола Манафорта.

Сына Трампа допросят по делу о связях с Россией вместе с Браудером Кроме них перед сенатом предстанут бизнесмен Уильям Браудер - главный инициатор принятия в США "закона Магнитского", а также бывший репортер Wall Street Journal и основатель коммерческой разведывательной компании Fusion GPS Гленн Симпсон.

Сенаторы допросят всех троих о возможных связях близкого круга Трампа с российскими первыми лицами.

Как сообщает газета Independent, в 2015 году Гленн Симпсон вместе с бывшим агентом британской разведслужбы МИ-6 Кристофером Стилом расследовали связи Трампа и Кремля. Они действовали по заданию республиканцев-оппонентов Трампа, которые не желали его выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Издание пишет, что Симсона и Стила так потрясли добытые сведения, что они продолжили работать без оплаты, а затем решили передать найденные сведения американским и британским спецслужбам.

Однако ФБР проигнорировала "компромат на Трампа", предпочтя расследование электронных писем Хиллари Клинтон, пишет Independent.

Затем "досье Трампа" опубликовало интернет-издание Buzzfeed. В нем, в частности, содержатся утверждения, что у России есть компромат на избранного президента США. При этом эксперты отмечали, что в "досье" содержится много фактических ошибок.

Россия отрицает какое-либо вмешательство в ход американских выборов.

Источник: BBC Russian
Комментарии 10
Alex1 час назад
Не знаю,думаю Лавров дипломатически лукавит .Ента помпеа ,которая новая голова ЦРУ,полный отстой ,что сам помпезно и озвучил .Тут даже переваривать его речи не стоит,тут пламенные речи для ушей разных вассалов по всему миру.Что б поняли,помпео - наш чувак !И не переживали ...
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вася1 час назад
америке весь мир что ли нравиться7 раз они всюду. везде их базы
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Чему удивляться?58 минут назад
Для этих 'демократов' врать, что дышать.
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