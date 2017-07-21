Дочь Немцова просит отменить приговор по делу об убийстве отца
Представители дочери оппозиционного политика Бориса Немцова Жанны обжаловали от ее имени приговор по делу о убийстве политика в отношении пяти подсудимых. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Немцовой Ольгу Михайлову.
"Нами как представителями Жанны Немцовой подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру", — сказала Михайлова.
По ее словам, они не согласны с квалификацией дела по статье 105 УК (убийство) и считают, что действия подсудимых должны быть квалифицированы по статье 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).
Ранее сообщалось, что защита осужденного за убийство Немцова Заура Дадаева обжаловала приговор.