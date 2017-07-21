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Представители дочери оппозиционного политика Бориса Немцова Жанны обжаловали от ее имени приговор по делу о убийстве политика в отношении пяти подсудимых. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Немцовой Ольгу Михайлову.

"Нами как представителями Жанны Немцовой подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру", — сказала Михайлова.

По ее словам, они не согласны с квалификацией дела по статье 105 УК (убийство) и считают, что действия подсудимых должны быть квалифицированы по статье 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Ранее сообщалось, что защита осужденного за убийство Немцова Заура Дадаева обжаловала приговор.