Путин допустил свое участие в президентских выборах 2018 года (3)
В мире | 21 июля 2017 года, 18:22
Президент России Владимир Путин заявил, что еще не принял решение об участии в президентских выборах в 2018 году.
Об этом он сказал в ходе общения с учащимися детского образовательного центра "Сириус", которое транслирует НТВ.
"Нужно ли мне продолжать свою работу в этом качестве, я еще не решил, посмотрю", — отметил Путин.
По словам главы государства, до начала избирательной кампании время еще есть.
В мае Путин в интервью французской газете Le Figaro также заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2018 года.
Источник: Газета.ru
Да не может быть! Какой мужественный шаг. Ведь его ждёт жестокая конкуренция. Жесткие дебаты. Изнурительная предвыборная гонка.
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Это очень хорошая новость. И следующие 6 лет может приготавливать своего заместителя.
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РОДНОЙ!!! ты только ты!!!
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