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Президент России Владимир Путин заявил, что еще не принял решение об участии в президентских выборах в 2018 году.

Об этом он сказал в ходе общения с учащимися детского образовательного центра "Сириус", которое транслирует НТВ.

"Нужно ли мне продолжать свою работу в этом качестве, я еще не решил, посмотрю", — отметил Путин.

По словам главы государства, до начала избирательной кампании время еще есть.

В мае Путин в интервью французской газете Le Figaro также заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2018 года.