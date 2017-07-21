В Германии подписан закон о легализации однополых браков (2)
В мире | 21 июля 2017 года, 21:05
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о легализации однополых браков. Об этом сообщает Associated Press.
Парламент ФРГ легализовал однополые браки 30 июня. Тогда "за" проголосовали 393 законодателя, "против" — 226 депутатов.
Как отмечается, закон вступит в силу 1 октября этого года.
Также ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала против легализации однополых браков.
Источник: Газета.ru
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