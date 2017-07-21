В Германии подписан закон о легализации однополых браков (2)

фото

В мире | 21 июля 2017 года, 21:05

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о легализации однополых браков. Об этом сообщает Associated Press.

Парламент ФРГ легализовал однополые браки 30 июня. Тогда "за" проголосовали 393 законодателя, "против" — 226 депутатов.

Как отмечается, закон вступит в силу 1 октября этого года.

Также ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала против легализации однополых браков.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Svonder9 минут назад
Призрак ПИДОРА, бродит по Европе. Мда...
Ответить
Alex28 минут назад
Эволюция Запада .Хочешь быть политиком ?Ну приготовься быть заодно и проституткой !
Ответить