В мире |

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем. Это заявление он сделал в пятницу, 21 июля, после экстренного совещания руководства автономии. По словам Аббаса, решение останется в силе до тех пор, пока Израиль не отменит меры безопасности, принятые на Храмовой горе в Иерусалиме.

Израильские власти 16 июля установили рамки металлодетекторов после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима.

"Поскольку была пересечена красная черта и на Храмовой горе было использовано автоматическое оружие, правила безопасности необходимо изменить", - сообщил тогда в эфире израильского телевидения министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан.

Вечером 20 июля неподалеку от Храмовой горы палестинцы устроили беспорядки. Они бросали в полицейских камни и бутылки. Кроме того, мусульмане, не имеющие разрешения на въезд в Израиль, собрались на молитву возле армейских заграждений. Они тоже бросали в полицейских и солдат камни и бутылки с зажигательной смесью.

Всего в столкновениях погибли три палестинца, еще около 400 были ранены. Опасаясь обострения конфликта, власти Израиля запретили проход на пятничную молитву 21 июля мужчинам-мусульманам старше 50 лет.